Isec Healthcare Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie von Isec Healthcare eine Performance von 11,44 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche durchschnittlich um -16,33 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +27,78 Prozent im Branchenvergleich für Isec Healthcare entspricht. Auch der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -13,81 Prozent, und Isec Healthcare lag 25,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Isec Healthcare beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 64, was bedeutet, dass Isec Healthcare hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,09 Prozent weist Isec Healthcare einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,97%) auf. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist bekanntermaßen ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Isec Healthcare als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,04 liegt die Aktie 31 Prozent unter dem Branchen-KGV von 27,59. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.