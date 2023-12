Isdn Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Ein Blick auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Isdn eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Isdn daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen, dass Isdn derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,42 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,365 SGD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -13,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Isdn. Die kurzfristigere Analysebasis ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,34 SGD liegt, was über dem letzten Schlusskurs von 0,365 SGD (+7,35 Prozent) liegt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Isdn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,78 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,29 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, in der ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,34 Prozent hatte, liegt Isdn mit einer Unterperformance von 10,44 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Isdn derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung, mit einer Differenz von 3,2 Prozentpunkten (2,22 % gegenüber 5,42 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".