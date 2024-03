Isdn Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Diskussionen über Isdn auf den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um den Titel neutral ist. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Neutral" einzustufen. In den letzten 12 Monaten erzielte Isdn eine Performance von -34,55 Prozent, was im Branchenvergleich einer Underperformance von -26,33 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Sektor liegt die Rendite mit -26,98 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Isdn momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Auch aus technischer Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Isdn, basierend auf der Anlegerstimmung, dem Branchenvergleich, dem RSI und der technischen Analyse.