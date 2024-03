Isdn Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Isdn bei 28, was bedeutet, dass die Börse 28,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Isdn zahlt. Dies stellt eine Überbewertung dar, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Elektrische Ausrüstung" derzeit bei 22 liegt. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Isdn bei -34,55 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -5,99 Prozent kommt, liegt Isdn mit 28,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Isdn neutral ist. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Isdn weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividende hat Isdn derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt weist die Aktie von Isdn anhand dieser Faktoren einige negative Bewertungen auf, die Anleger im Auge behalten sollten.