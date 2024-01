Isdn Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Isdn-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,41 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,375 SGD weicht somit um -8,54 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,35 SGD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,14 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Isdn-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Isdn-Aktie mit einer Rendite von -11,52 Prozent eine Unterperformance von mehr als 6 Prozent auf. Auch im Branchenvergleich mit der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Isdn mit -6,63 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Isdn in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Isdn. Als Resultat wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.