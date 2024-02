Isdn Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Isdn hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,08 Prozent erzielt, was 29,9 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -8,87 Prozent, und Isdn liegt aktuell 30,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Isdn derzeit mit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -1,67 Prozent zur Isdn-Aktie, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Isdn weist mit einem KGV von 18,92 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 21,75, was einer Unterbewertung um 13 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Isdn liegt bei 37,5 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation (Wert: 54,17), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Isdn-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.