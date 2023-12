Irving Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Irving liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 37,76 Punkten, was ebenfalls darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt erhält das Irving-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Irving-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,79 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,54 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet, da ein Unterschied von -31,65 Prozent festgestellt wird. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, ergibt sich ein Wert von 0,51 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt darüber, mit einem Unterschied von +5,88 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Irving-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Für die Stimmung rund um die Aktien von Irving wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Irving weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Irving bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral" vergeben.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Irving derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,85 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,85 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.