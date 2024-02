Irving Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Irving über einen längeren Zeitraum durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch zum Negativen verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Irving. Es gab vier positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich neutral, daher erhält Irving eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Irving beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Irving-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,64 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,365 CAD liegt, was einem Unterschied von -42,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,49 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-25,51 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit erhält die Irving-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.