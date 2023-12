Irpc Pcl Adr Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Aktienentwicklung von Irpc Pcl zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,94 USD liegt, was einer Abweichung von -0,1 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt ebenfalls 9,94 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf beiden Basiswerten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis für Irpc Pcl beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass über Irpc Pcl in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Insgesamt wird die Aktie jedoch heute positiv bewertet, basierend auf dem aktuellen Stimmungsbarometer der Anleger.

Insgesamt erhält Irpc Pcl daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, während die technische Analyse und der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führen.