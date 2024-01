Ironwood Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Analyse von Unternehmensanalysten zeigt, dass Ironwood im vergangenen Jahr insgesamt zwei Mal mit "Gut" bewertet wurde, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Langfristig gesehen erhält das Unternehmen daher ein "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, wobei 1 Analyst dies so sah. Das Kursziel von 12,76 USD wird von den Analysten auf 21 USD geschätzt, was einer positiven Entwicklung von 64,58 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor liegt Ironwood mit einer Rendite von -9,69 Prozent über 35 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Biotechnologie-Branche liegt die Rendite bei 20,08 Prozent, was bedeutet, dass Ironwood auch hier mit 29,77 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was als positiv bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hindeutet, dass die Aufmerksamkeit der Anleger zunimmt. Daher erhält die Ironwood-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik erhält Ironwood eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt und somit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Schlecht" bewertet.