Ironwood Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Dividendenrendite von Ironwood beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Ironwood von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Gesundheitspflege-Sektors hat Ironwood im letzten Jahr eine Rendite von 19,79 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche liegt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei -11,51 Prozent, wobei Ironwood mit 31,3 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Entwicklung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Analysten haben Ironwood in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Kürzlich wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie von Ironwood liegt bei 21 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 38,16 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ironwood zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der Aktie von Ironwood bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.