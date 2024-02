Ironwood Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ironwood. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,65 Punkte, was bedeutet, dass Ironwood momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Ironwood überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ironwood liegt derzeit bei 10,48 Euro, was 90 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 100. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, zeigt insgesamt ein "Gut"-Rating, da 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ironwood liegt bei 21 USD, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 40,09 Prozent entspricht.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

