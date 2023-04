Ironwood Aktie: Ist sie wirklich schlechter als die Konkurrenz?

Im Bereich Healthcare zeigt die Aktie von Ironwood eine überdurchschnittliche Jahresperformance, da sie im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor eine Rendite von 0 Prozent erzielt hat. Das entspricht einem Plus von -1,6 Prozent gegenüber dem Durchschnitt. In der spezialisierten und generischen Branche der Arzneimittelhersteller betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 3,92 Prozent. Auch hier kann Ironwood mit einer Performance von -3,92 Prozent punkten.

Ironwood: KGV bietet Potenzial

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Maßzahl zur Beurteilung der Ertragslage und der Entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen in derselben Branche. Derzeitig beträgt das KGV bei Ironwood 10,83. Eine Analyse der Branche Drug Manufacturers – Specialty & Generic zeigt, dass vergleichbare...