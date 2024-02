Ironwood Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Ironwood-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 21 USD, was einem Aufwärtspotential von 44,03 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Ironwood eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ironwood-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet gilt die Aktie von Ironwood als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,48 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie" ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Ironwood eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.