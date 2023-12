Ironwood Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Ironwood verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,69 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 23,3 Prozent, was eine Underperformance von -32,99 Prozent für Ironwood bedeutet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite bei 16,32 Prozent, wobei Ironwood 26,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Ironwood in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Ironwood abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 21 USD, was einem potenziellen Anstieg um 83,09 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,47 USD) entspricht. Daher erhält die Ironwood-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die aktuelle Dividendenrendite für Ironwood liegt bei 0 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Ironwood in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Ironwood festgestellt werden. Dies wird berücksichtigt und mit einer "Gut"-Bewertung für das Sentiment und Buzz belohnt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb Ironwood hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammengefasst erhält Ironwood daher in dieser Kategorie ein "Gut".