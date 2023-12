Ironbark Zinc Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Ironbark Zinc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -15,37 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ironbark Zinc eine Underperformance von -6,85 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,37 Prozent im letzten Jahr, und Ironbark Zinc liegt 6,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ironbark Zinc-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ironbark Zinc.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Ironbark Zinc in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Ironbark Zinc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ironbark Zinc aktuell bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,007 AUD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -30 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist mit 0,01 AUD einen Abstand von -30 Prozent auf, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund für Ironbark Zinc.