Ironbark Zinc Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Finanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Ironbark Zinc ergibt sich in den vergangenen Monaten folgendes Bild: Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Ironbark Zinc daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Ironbark Zinc mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,84 %) deutlich darunter. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ironbark Zinc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,007 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht und somit als schlecht eingestuft wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ironbark Zinc-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Ironbark Zinc im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,81 Prozent erzielt, was 9,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.