Ironbark Zinc Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ironbark Zinc wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,86 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Ironbark Zinc 6,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -40 Prozent, was 24,89 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -15,11 Prozent, und Ironbark Zinc liegt aktuell 24,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen wurde bei Ironbark Zinc eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.