Ironbark Zinc Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die australische Bergbaugesellschaft Ironbark Zinc hat eine Dividendenrendite von 0 %, was 6,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ironbark Zinc-Aktie liegt bei 50, was als "neutral" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 57,14, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Ironbark Zinc in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,87 Prozent verzeichnet, was zu einem weiteren "schlechten" Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist neutral, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ironbark Zinc daher eine "neutral" Einschätzung von der Redaktion.