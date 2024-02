Iron Road Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Iron Road-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,08 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,059 AUD, was einem Unterschied von -26,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 0,07 AUD liegt der letzte Schlusskurs (-15,71 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Iron Road-Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Iron Road liegt der 7-Tage-RSI bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie auf Basis des RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Iron Road-Aktie daher in verschiedenen Analysebereichen eine "Neutral"-Bewertung.