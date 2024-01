Iron Mountain-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bezüglich der Iron Mountain Inc in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Iron Mountain Inc zeigt einen Wert von 73,86, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 41,93, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Iron Mountain Inc derzeit bei 59,2 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 66,22 USD, was zu einer positiven Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 63,9 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt lassen sich aus den sozialen Medien 3 positive und keine negativen Signale ableiten, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.