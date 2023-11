Iron Mountain Aktie: In Lauerstellung

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf die Aktienbewertung

Bei der Bewertung von Aktien spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung und Kommunikation im Netz. Ein Unternehmen, das diese weichen Faktoren berücksichtigt, ist Iron Mountain Inc.

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Iron Mountain Inc zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Iron Mountain Inc ergibt sich ein Wert von 28,4 für den RSI7, was eine positive Empfehlung darstellt. Der RSI25 von 39,49 führt hingegen zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den RSI ein positives Gesamtranking.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 57,47 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 63,28 USD eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Aktie von Iron Mountain Inc abgegeben, wovon 2 Bewertungen positiv und 1 neutral waren. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 62 USD, was auf ein Abwärtspotential von -2,02 Prozent hinweist.

Insgesamt erhält Iron Mountain Inc somit positive Bewertungen auf Basis des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse, während die Analystenbewertungen zu einer neutralen Einschätzung führen.