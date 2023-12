Iron Mountain Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Iron Mountain Inc liegt bei 34,02, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich über 25 Tage erstreckt, beläuft sich auf 24,17 und ergibt somit eine Einstufung als "Gut". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Iron Mountain Inc bei 69,98 USD liegt, was +10,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt und somit kurzfristig als "Gut" eingeschätzt wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +18,55 Prozent, was auch als "Gut" bewertet wird.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Iron Mountain Inc-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 58 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von -17,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Iron Mountain Inc in den letzten Wochen. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer Einstufung als "Gut". Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass die Aktie von Iron Mountain Inc bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.