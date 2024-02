Iron Mountain Aktie: Einfach unglaublich

Die Diskussionen rund um Iron Mountain Inc auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da es insgesamt sieben positive Handelssignale gibt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Iron Mountain Inc in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,69 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,75 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Iron Mountain Inc-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für Iron Mountain Inc abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -14,68 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Iron Mountain Inc bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, während die technische Analyse und die Analysteneinschätzungen zu einem "Neutral"-Rating führen.