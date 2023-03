Irlands Staatsminister Für Transport Und Botschafter Von Irland Bis Japan Besuchen Das Nippon Express Group Building

Tokio, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Nippon Express Holdings, Inc., begrüßten Herrn Jack Chambers, Staatsminister im Verkehrsministerium, Herrn Damien Cole, Botschafter von Irland bis Japan, sowie drei weitere Würdenträger von irländischen Behörden, darunter IDA Ireland bis zum Nippon Express Group Building am14. März.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303224136-O1-T4wLw41VZweiter von links: Herr Damien Cole; Zweiter von rechts: Herr Jack Chambers https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202303224136/_prw_PI2fl_M3NA685R.jpg (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202303224136/_prw_PI2fl_M3NA685R.jpg)Nippon Express Group richtete Nippon Express (Ireland) Ltd. als lokale Tochtergesellschaft im März 1992 ein, die in den folgenden 30 Jahren eine Vielzahl von Unternehmen aufgebaut hat. Darunter fallen die Weiterleitung von Luft- und Ozean-Cargo, Lagerhaltung und Übersee-Umzüge. Es wurde ebenso eine enge Verbindungen zu Irland aufgebaut.Zweck des Besuchs war es, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Irland und Japan zu stärken, sowie die Politik der irischen Regierung zu erklären, Investitionen im Rahmen der tradition der irischen Regierung anzuziehen, die anlässlich des Nationaltages von Irland in Partnerländer reist, St. Patrick's Tag (17. März). Die irische delegation im Hauptsitz der Gruppe begrüßten Präsident Mitsuru Saito und andere Beamte der Nippon Express Group, die eine freundliche Diskussion mit den Besuchern über die zukünftige weitere Stärkung der Beziehungen zu Irland führten.Die Nippon Express Group setzt sich weiterhin dafür ein, sein globales Netzwerk auszubauen und Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten.Webseite von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/Offizielles Nippon Express Group-Konto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ (https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/irlands-staatsminister-fur-transport-und-botschafter-von-irland-bis-japan-besuchen-das-nippon-express-group-building-301782967.htmlPressekontakt:(Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya oder (Frau) Yuriko Motoki,Abteilung Unternehmenskommunikation NIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell