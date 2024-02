Irisity AB im Check!

Die technische Analyse der Aktie von Irisity zeigt, dass sie derzeit -8,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -20,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben hingegen ein positives Signal zur Anlegerstimmung wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Irisity liegt bei 66,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Irisity aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.