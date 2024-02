Irisity AB Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und kann durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit bestimmt werden. In Bezug auf Irisity wird der 7-Tage-RSI auf 40,54 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Ebenso wird der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57,05 Punkten als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Irisity bei 4,365 SEK, was einer Entfernung von -14,58 Prozent vom GD200 (5,11 SEK) entspricht. Dies ist ein schlechtes Signal. Der GD50 liegt bei 4,52 SEK, was einem neutralen Signal entspricht, da der Abstand -3,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Irisity-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung neutral sind. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Irisity in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die positiven Themen der Diskussionen der vergangenen beiden Wochen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung als "gut". Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.