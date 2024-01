Irisity AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Aktie von Irisity zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -14,19 Prozent zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Irisity. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Irisity eine "Neutral"-Empfehlung für sowohl den siebentägigen RSI7 (38,71) als auch den 25-tägigen RSI25 (51,72). Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.