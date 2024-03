Irisity AB Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Irisity-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,01 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,845 SEK liegt, was einer Abweichung von -23,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,43 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,21 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Irisity-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Irisity liegt bei 83,87, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Irisity wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Irisity-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.