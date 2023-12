Irisity AB Aktie: Ist das wirklich alles?

Sentiment und Buzz: Die Kommunikation im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Analyse von Irisity haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Irisity wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die aktuelle 200-Tage-Linie (GD200) der Irisity verläuft bei 5,57 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,495 SEK, was einem Abstand von -19,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 4,65 SEK angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der Irisity liegt bei 37,17, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".