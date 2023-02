Iris Rabe spricht für den Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Deutschland (ots) -Iris Rabe ist seit dem 1. Februar Pressesprecherin des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe und leitet die Abteilung Kommunikation und Presse. Sie berichtet an den Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Rabe ist seit 2016 für den Verband tägig und leitete bisher die Abteilung Politische Kommunikation. Davor war die Juristin als Büroleiterin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Abgeordneten des Deutschen Bundestages tätig.Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Wir freuen uns sehr, dass Frau Rabe als erfahrene Kommunikations- und Politikexpertin die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes übernommen hat. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Ilona Klein an, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell