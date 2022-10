Iris Kornacker ist neue CEO von POLYPOINT

Gümligen (ots) -Wechsel an der Führungsspitze der POLYPOINT AG.Thomas Buerdel hat die POLYPOINT AG als CEO in den letzten Jahren erfolgreich neu positioniert und im Markt etabliert. Ab sofort leitet Iris Kornacker als neue CEO die POLYPOINT AG und wird die Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben. Thomas Buerdel fokussiert sich künftig auf die Bereiche Innovation und Angebotsausbau.Iris Kornacker hat ihre neue Funktion am 1. Oktober 2022 übernommen. Die letzten zwölf Jahre war sie bei der Swisscom (Schweiz) AG in unterschiedlichen Führungsfunktionen beschäftigt, darunter vier Jahre in der Geschäftsleitung der Swisscom Health AG. Zuvor war die promovierte Molekularbiologin über neun Jahre lang als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company international tätig."Mit ihrer Qualifikation und Persönlichkeit passt Iris Kornacker hervorragend zu POLYPOINT. Damit steht eine erfahrene Nachfolgerin bereit, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir sind froh, dass wir Iris für die Position der CEO gewinnen konnten", so Jürg Schwarzenbach, der Verwaltungsratspräsident der POLYPOINT AG. "Wir danken Thomas Buerdel für alles, was er als CEO der POLYPOINT erreicht hat, und wünschen Iris und Thomas alles Gute für ihre neuen Aufgaben."Gemeinsam mit dem ganzen POLYPOINT Team freut sich der ehemalige CEO auf die Zusammenarbeit in neuer Konstellation. "Ich bin sicher, dass Iris für unser Unternehmen eine große Bereicherung darstellt. Manchmal ist es genau der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern. Nach mehr als 15 Jahren als CEO ist es an der Zeit, dem Unternehmen ein neues Gesicht zu geben. Und dass ich mich in Zukunft stärker auf die Bereiche Innovation und Angebotsausbau fokussieren kann, ist für mich persönlich sehr motivierend."Auch Iris Kornacker sieht ihrem Engagement bei POLYPOINT mit Freude entgegen: "Auf meine Aufgaben mit meinem neuen Team freue ich mich sehr. Im Zentrum dabei steht, die Potenziale der Digitalisierung für unsere Kunden im Gesundheitswesen nutzbar zu machen. Dies erreichen wir beispielsweise mit intelligenten Workforce-Management-Lösungen. Damit den Health Professionals mehr Zeit für das Wesentliche bleibt."POLYPOINT AGMit ihren Softwarelösungen und Services bietet die POLYPOINT AG ihren zahlreichen Kunden aus dem Gesundheitswesen ein ganzheitliches Angebot zum Planen, Steuern, Dokumentieren und Vernetzen unterschiedlichster Leistungen und Ressourcen. Über 1000 Leistungserbringer aus der Schweiz, aus Deutschland und dem nahen Ausland verlassen sich auf unsere "Solutions, Services und Empowerments", die den Menschen ins Zentrum stellen. Dank vernetztem Wissen, vorausschauenden End-to-End-Prozessbetrachtungen und sicheren Lösungen fördert POLYPOINT Effektivität, Performance und Wertschätzung im Gesundheitswesen.Weitere Auskünfte sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter: marketing@polypoint.chhttps://www.polypoint.de/blog/iris-kornacker-ist-neue-ceo-von-polypointPressekontakt:Martina Blaser, Marketingleitung POLYPOINT AGPOLYPOINT AGBahnhofstrasse 4 CH-3073 GümligenT +41/31-950-90-70info@polypoint.chPOLYPOINT DEUTSCHLAND GMBHWalther-Nernst-Str. 5 D-12489 BerlinT +49/30-639-280-409info@polypoint.depolypoint.ch | polypoint.deOriginal-Content von: POLYPOINT AG, übermittelt durch news aktuell