Iris Energy Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten Wochen gab es bei der Aktie von Iris Energy einige Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten haben auch die Kommentare in den sozialen Medien überprüft und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Iris Energy-Aktie zeigt einen überverkauften Wert von 26, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 45,99 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Iris Energy.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,69 USD für den Schlusskurs der Iris Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,81 USD, was einem Unterschied von +45,2 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 5,74 USD einen positiven Unterschied von +18,64 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Iris Energy-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.