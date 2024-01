Iris Energy Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Iris Energy-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,15 USD liegt, was einer Abweichung von +62,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+56,8 Prozent). Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI (33,5) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die Iris Energy-Aktie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen positiv war. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen lassen auf eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung schließen. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Iris Energy-Aktie.