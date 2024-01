Iris Energy Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse von Iris Energy lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde überwiegend positiv bewertet, als sie soziale Plattformen betrachtet haben. Zusätzlich haben Nutzer in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Iris Energy aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wurde festgestellt, dass Iris Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,1 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein Mal "Neutral" oder "Schlecht" für Iris Energy vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Iris Energy vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,04 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -33,77 Prozent und ein mittleres Kursziel von 4 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Iris Energy wurde langfristig als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Iris Energy als "Gut" eingestuft wird, während die technische Analyse und die Bewertungen durch institutionelle Analysten zu einer insgesamt "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung führen.