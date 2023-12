Iris Energy Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) der Iris Energy-Aktie zeigt einen Wert von 10 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 17,03 über dem als überverkauft geltenden Schwellenwert, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Iris Energy.

Die technische Analyse zeigt, dass die Iris Energy-Aktie derzeit mit einem Kurs von 9,56 USD etwa 118,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage weist die Aktie mit einer Distanz von +120,28 Prozent eine positive Entwicklung auf. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher positiv bewertet.

Die Bewertungen von Analysten für die Iris Energy-Aktie zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden, was zu einem positiven Gesamtrating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, aber basierend auf den bisherigen Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 4 USD, was ein Abwärtspotential von -58,16 Prozent bedeutet und damit eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Iris Energy in den letzten Tagen größtenteils positiv war, mit zehn positiven und drei negativen Tagen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Iris Energy von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.