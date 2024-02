Industrial, Commercial Bank of China Aktie: Keine Panik!

Die Industrial & Commercial Bank Of China wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,63, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 7,6 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Industrial & Commercial Bank Of China von 3,89 HKD +1,04 Prozent über dem GD200 (3,85 HKD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,72 HKD, was zu einem Abstand von +4,57 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende ist die Industrial & Commercial Bank Of China mit einer Ausschüttung von 8,73 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (7,3 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 1,43 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Industrial & Commercial Bank Of China werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Industrial & Commercial Bank Of China in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".