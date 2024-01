Irico New Energy Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Derzeit hat Irico New Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was bedeutet, dass die Börse 11,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die zeigen, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Irico New Energy diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Aktie von Irico New Energy in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -74,97 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Informationstechnologie"-Branche liegt die Aktie deutlich darunter. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Irico New Energy aktuell ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs. Dies liegt 5,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.