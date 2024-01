Irico New Energy Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Dividendenpolitik von Irico New Energy wird derzeit als "schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 5,45 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,45 %).

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Irico New Energy als unterbewertet. Das KGV liegt mit 11,04 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 53,58 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Irico New Energy liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 46, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Irico New Energy wird als positiv bewertet. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.