Irico New Energy Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,04 ist die Aktie von Irico New Energy derzeit deutlich unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,22). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Jedoch schüttet Irico New Energy im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Elektronische Geräte und Komponenten niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 5,5 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,5 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Irico New Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Irico New Energy eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Irico New Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Irico New Energy von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.