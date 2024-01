Irico New Energy Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Analyse der Irico New Energy-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung auf verschiedenen Ebenen. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 5,7 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,9 HKD deutlich darunter liegt. Dies ergibt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine kurzfristigere Betrachtung der charttechnischen Entwicklung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein anderes Bild, mit einem gleitenden Durchschnitt von 2,73 HKD und einem letzten Schlusskurs darüber. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,04 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,82. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,22 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Irico New Energy bei -70,68 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -13,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse der Irico New Energy-Aktie gemischte Signale, die zu unterschiedlichen Bewertungen auf verschiedenen Ebenen führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.