Irico New Energy Aktie: Ist es vollbracht?

Irico New Energy wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,04 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Irico New Energy derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die Differenz -5, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Aktienkurs von Irico New Energy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,11 Prozent, was 49,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -20,21 Prozent, und Irico New Energy liegt aktuell 49,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Irico New Energy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI-Wert für sieben Tage liegt bei 53,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI-Wert für 25 Tage bei 51,14 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.