Irico New Energy Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Irico New Energy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Irico New Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,23 und ein Wert für den RSI25 von 49,21, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Irico New Energy im letzten Jahr eine Rendite von -70,11 Prozent erzielt, was 48,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -20,91 Prozent, wobei Irico New Energy aktuell 49,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Irico New Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,04, was einem Abstand von 79 Prozent zum Branchen-KGV von 51,63 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Irico New Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,84 HKD lag, was einem Unterschied von -42,97 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,8 HKD, was einer ähnlichen Höhe entspricht, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Irico New Energy für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.