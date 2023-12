Irico New Energy Aktie: Alles nach Plan!

Der Sentiment und Buzz um Irico New Energy kann über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Irico New Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, was den Relative Strength Index (RSI) liefert. Die Irico New Energy-Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung, da der 7-Tage-RSI bei 65,82 Punkten liegt und die Irico New Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis (Wert: 61,43) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Damit erhält Irico New Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,04 und liegt mit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 53. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Irico New Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Deshalb erhält Irico New Energy von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.