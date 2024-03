Irico Display Devices Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Irico Display Devices verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,82 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 47,29 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -12,26 Prozent, wobei Irico Display Devices derzeit um 43,07 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls positiv, da sie in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien besonders positiv über das Unternehmen gesprochen haben. Allerdings wurden auch 6 negative Signale identifiziert, was zu einer gemischten Empfehlung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20 liegt, verglichen mit einem Durchschnitt von 0 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten".

Die technische Analyse zeigt, dass die Irico Display Devices Aktie derzeit als überverkauft gilt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, was insgesamt zu einer positiven Einstufung des Relative Strength Index führt.