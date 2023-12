Irico Display Devices Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursbewegungen vorherzusagen. Bei Irico Display Devices wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 47,54 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 52,1 neutral. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei Irico Display Devices auf 5,52 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,01 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +8,88 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 5,98 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Gut" zugesprochen.

Im Branchenvergleich hat Irico Display Devices in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 17,32 Prozent gestiegen, was auf eine Outperformance von +17,17 Prozent hinweist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 12,47 Prozent hatte, liegt das Unternehmen mit 22,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einer "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv für Irico Display Devices. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen ergab eine weitgehend positive Bewertung. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 9 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung daher mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.