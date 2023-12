Irico Display Devices Aktie: Der Knaller!

Irico Display Devices verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Das Unternehmen erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Irico Display Devices-Aktie als überverkauft eingestuft, mit einem kurzfristigen RSI von 16,67 Punkten. Trotzdem wird sie auf der 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen, dass Irico Display Devices in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,35 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 21,01 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

