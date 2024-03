Irico Display Devices Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Irico Display Devices wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Irico Display Devices ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,43 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt das KGV auf ähnlichem Niveau, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,02 Prozent erzielt hat, was 63,97 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich eine insgesamt positive Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Irico Display Devices eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale zeigen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Irico Display Devices in der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.