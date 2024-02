Iren Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Iren":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Iren Spa derzeit bei 1,87 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 1,836 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,82 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 1,95 EUR, was einer Distanz von -5,85 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Iren Spa liegt bei 48,44, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 65,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Iren Spa somit als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher festgestellt, dass die Stimmung rund um Iren Spa als "Neutral" einzustufen ist.