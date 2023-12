Iren Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Iren":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Iren Spa liegt bei 79,49, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52 für die Iren Spa, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Iren Spa-Aktie also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen reflektierten weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Iren Spa. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist die Iren Spa mit einem Kurs von 1.973 EUR inzwischen +0,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,08 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "Gut".